Меньше чем каморка? В Токио возможно всё!

И вот, довелось мне зимой ещё раз снять квартиру в японской столице. И я понял, что то, действительно - то что я раньше называл "каморкой", это просто шикарные хоромы по сравнению с тем, как может быть. Итак, давайте я вам покажу что может быть меньше каморки: недокаморка!
Кстати, после того, как пост про первую квартиру у меня украли, и превратили его в рассказ о "девушке, приехавшей на работу в Токио", Тоня отказалась появляться в фотографиях с этой крохотной квартиркой. Так что теперь на заглавной фотке я сам.
1. Так как наш зимний визит в Токио был коротким, мы решили остановиться поближе к Шибуе, чтоб полностью насладиться обалденным драйвом в сердце японского мегаполиса.
2. Снятая нами квартира была в пяти минутах ходьбы от знаменитого перекрёстка, но зато на относительно тихой улочке. И вокруг много вариантов различной еды. Здание новое, многоэтажное, с балконами - выглядит многообещающе. Посмотрите, сколько балконов!
3. Красивый подъезд с зелёными кустиками и претензией на класс "люкс". Короче, ничего не предвещало беды.
4. Поднимаемся на лифте на десятый этаж. Лестничная площадка открытая - это обычное дело для Токио, где редко бывают морозы. Кроме как во время нашего визита, когда температура падала до минус пяти.
5. Ключ кстати очень модный - пластина с дырочками. Вставляешь его в замок, и комбинация дырочек открывает механизм. Чтобы не спалить хозяев я дырочки перефотошопил в другую конфигурацию, но общая идея понятна.
6. Итак, заходим в квартиру. И попадаем в узкий коридор, где крохотная прихожая, а за ней несколько дверей и закуток для кухни.
7. Прихожая - место где надо снять уличную обувь, и одеть тапочки, называется гэнкан. Тут по традиции чуть опущен пол. Места не хватает для двоих, так что пока один переобувается другой ждёт на улице. (Там, напомню, минус пять.) Рядом с гэнканом - узкий стенной шкаф, единственный в квартирке.
8. А напротив него - неслыханная роскошь - помещение для стиральной машины. Довольно, кстати солидное. И машина не самая миниатюрная, что мне приходилось видеть.
9. Вот кухня. Тут всё, что надо в уменьшенном варианте: раковина, плита, холодильник, микроволновка. Только духовки нет (пространство под плитой занимают шкафчики).
10. Напротив кухни находится санузел. Только он раздельный! Есть своя комната под туалет (туалет, как полагается у японцев, очень продвинутый):
11. Для раковины тоже есть отдельная комната. Она правда немногим больше отсека для стиральной машины.
12. И целая отдельная комнатушка для ванной и душа. Заметьте, что можно душ принимать стоя вне ванной, в полу есть отдельная дырка для стока воды.
Честно говоря не понимаю, зачем было разбивать санузел на три(!) части. Особенно в такой маленькой квартирке, где каждый кусочек лишнего места - на вес золота. По моему это непозволительное расточительство пространства в данной ситуации. В этом плане в предыдущей нашей каморке всё было гораздо умнее:
Тут туалет, раковина, и ванна вместе занимают примерно столько же места, сколько в новой квартире одна душевая. Можно подумать у этих хозяев было полно свободного места, но это не так.
13. Вот оно, жилое пространство. Матрас на полу меня не смущает - это уважаемый мной японский стиль. Он кстати двуспальный. Но заметьте, что он занимает большинство жилой комнаты. Сбоку от него небольшой проход, и тумбочка с телевизором.
14. А вот ноги матраса практически упираются в другую стенку "спальни". Это, чтоб вы не думали, что за кадром предыдущей фотографии осталось какое-то там ещё место.
Для сравнения, в летней каморке места было намного больше - можно сказать целая гостиная, или, в нашем случае, рабочий кабинет для Тони:
Вот это и есть главная разница между двумя квартирами. В этой новой недокаморке, и сесть то толком негде, даже на пол.
15. Зато над кроватью висят крючки - их мы использовали чтобы вешать пальто и шляпу.
16. Главное достоинство нашей недокаморки - балкон. Это самая просторная часть квартиры, кроме помещения для стиральной машины! Тут стоит столик и два стула, в хорошую погоду здесь очень приятно наверное провести время. Но я вам напомню, что во время нашего визита на улице было минус пять. Тут конечно долго не посидишь.
Если вернуться к фото номер 2, то можно понять, что в доме шесть таких квартир на этаж, и каждая заканчивается вот таким балкончиком.
17. Нет, не поймите неправильно. Деньги то уплочены, так что минут десять я тут в полной одежде выдержал, на ветру десятого этажа. Вид с балкона действительно неплохой - в ясный день видно далеко, так как в Токио не так много высоких зданий.
18. Вечером тоже красиво!
19. Правда после внимательного изучения окрестностей, оказалось, что мы полностью окружены любовными отелями.
Вы кстати знаете, что такое любовные отели в Японии? Рассказать?
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