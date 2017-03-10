Меньше чем каморка? В Токио возможно всё!

Супер Токио Карт Во время последнего посещения Японии я заметил новую местную фишку - группы народу разъезжающие по самым людным районам Токио на маленьких гоночных…

Японские плохиши танцуют на морозе Приехали мы в Токио, а тут мягко говоря не жарко. Температура ниже нуля, что по здешним меркам - конкретный дубак. Друзья-японцы так и с казали:…