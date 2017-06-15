Что такое японский капсульный отель?

Жесты и выкрики японских железнодорожников Помните, нас в детстве учили, не показывать пальцем, что это не вежливо?.. Так вот в Японии, где вежливость ценят, как нигде в мире, всё наоборот.…

Сумо: в чём я был неправ Недавно я написал о том, как во время поездки в Японию неожиданно для себя оказался на соревнованиях по сумо в святилище, почитающем военных…