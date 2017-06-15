Что такое японский капсульный отель?

Мой порядковый номер... 7F63
Словосочетание "капсульный отель" всегда звучало для меня, как что-то из научно-фантастических фильмов про космос - я представлял себе ряды хромированных ячеек на каком-то огромном звездолёте, с футуристической подсветкой, и разными автоматическими элементами. Пожалуй, у меня в голове это должно было выглядеть как-то вот так:
И вот в 2015 году, возвращаясь домой из длинной азиатской поездки через Токио, я провёл наконец ночь в таком отеле. К моему удивлению, он оказался скорее старомодным, чем футуристическим. Впрочем, там всё же есть несколько интересных моментов - давайте я расскажу. Большинство фотографий были сделаны в апреле, во время моей последней японской поездки, когда я ночевал в Токио по пути на Хоккайдо.
1. Большинство капсульных отелей рассчитаны только на мужчин. Как правило это белые воротнички и менеджеры среднего звена, которым надо переночевать в городе, и которые не хотят раскошеливаться за полноценный бизнес-отель. Они находятся в центрах городов, возле железнодорожных станций. Как правило это многоэтажные здания. Важным аспектом, заслуживающим рекламы является то, что при отеле работает сауна (на самом деле это традиционный онсен).
2. Правильное пользование отелем начинается с лифта. Вам нужно подняться на этаж, где находится ресепшен. Ведь это Япония, и вовсе необязательно вход будет на уровне земли, ведь это дорого! В данном случае нам нужно подняться на четвёртый.
3. Прямо перед входом в лифт висит табличка, запрещающая людей с татуировками. В Японии такие наколки - символ якудзы. В онсен все ходят голыми, и администрация не желает вызывать дискомфорт других постояльцев близостью чувака из местной мафии.
4. Первое, что нас встречает на этаже ресепшена это вот такие маленькие ячейки.
5. Они для того, чтоб снять и оставить уличную обувь. В ней внутри отеля ходить нельзя. Снимаем кеды, кладём в шкафчик, закрываем его на ключ.
6. Тут же стоят тапочки, но внутри отеля нельзя ходить и в них. Надпись объясняет, что это тапочки только для езды в лифте между этажами. Ну, про то, что у японцев к тапочкам особое отношение мы с вами уже говорили.
7. Итак, ресепшен. Здесь проверят ваше бронирование, и отправят платить за капсулу в соседний автомат.
8. Очевидно, сотрудникам ресепшена не доверяют с наличкой, так что оплата производится вот в такой машинке. Сегодняшняя капсула стоит 2,500 иен, то есть около $23. Интересно, что такой кнопки на автомате нет, приходится оплачивать отдельно 2,000 и 500.
9. Даю работнику ресепшена квитанцию об оплате, и ключ от обуви. Он кладёт это всё в мою ячейки, а взамен я получаю пронумерованный ключ от моего шкафчика для одежды. Я не смогу выйти из отеля с этим ключом (не босиком же!), его надо будет сперва обменять на обувной.
10. Вот он, на пластмассовом браслетике, чтоб не потерять в баньке. Мой номер 7F63, это значит моя капсула на седьмом этаже. Саму капсулу ключ не открывает, он только для локера, где я оставлю вещи, ну и чтоб в случае чего, персонал знал, за какой номер у меня заплачено.
11. Прежде чем туда подняться, самое время оглядеться, что же тут есть возле ресепшена. Есть стандартный для Японии автомат с напитками, и чуть менее стандартный с сигаретами.
12. Рядом продаётся всё, что может понадобиться работнику офиса, который не ночевал дома: галстуки, белые рубашки, чёрные носки. Не будет же сэлэримэн носить одно и то же два дня подряд!
13. Есть тут также и зонтики, и агрегаты для того чтоб гладить брюки. Короче в офис можно прийти одетым опрятно и свеже.
14. Тут же есть компьютерный уголок. Гости отеля могут проверить почту на общих лаптопах.
15. И в конце концов тут есть специальная машинка, в которой стерилизуют расчёски! Неужели это значит их используют по несколько раз?!
16. Ну а мне пора идти переодеваться. Мой ключ открывает один из этих ящичков. Здесь я должен буду оставить всю свою уличную одежду, ведь расхаживать по отелю в ней нельзя. Здесь же можно оставить мелкие вещи.
17. Для чемоданов и крупных сумок тут есть специально отведённое место, где их складывают на открытые полки, прицепив заранее бирочку с номером вашей капсулы.
18. В шкафчике меня ждёт отельная форма. Это просторные штаны, и рубаха на завязке. Последний писк моды - здесь все так ходят. Рядом с переодевалкой умывальники - тут можно умыть лицо, почистить зубы, побриться, ну и вообще всячески привести себя в порядок.
19. Даже постирать можно!
20. Но если вам нужен душ, то для этого пройдём в онсен. Перед входом инструкция к употреблению для японцев и гайдзинов. Рассказывают как правильно сидеть в онсене.
21. Сам онсен снимать не стал - в нём полно голых мужиков абсолютно разных мастей. Но рядом вот такие душевые станции. Садишься на табуреточку, и поливаешь себя, мылишь, растираешь, бреешься. Каждый человек обязан помыться перед тем, как лезть в воду онсена.
22. Если после парилки вам ещё неохота спать, то есть этаж с салоном. Тут можно устроиться поудобней, посмотреть телевизор, и даже покурить. С курением у японцев всё не как у людей. Они его запретили на улице, и разрешили в помещениях!
А ещё, если желаешь расслабиться, в салоне есть небольшая библиотека местных порно-комиксов.
23. Но вот, пришло время идти спать. Тапочки, лифт... Поднимаюсь на свой седьмой этаж, а там как раз тот футуризм который я изначально ожидал. Аккуратные ряды капсуль тянутся вдоль этажа.
24. Они разбиты на блоки из четырёх. Капсулы расположены в два яруса. Выше наверное опасно было бы вниз слезать.
25. Вот она, капсула. Чистая, аккуратная... Размером с односпальную кровать, около метра в ширину и высоту.
26. Любые намёки на футуризм мгновенно улетучиваются, когда видишь, что с потолка висит старомодный телевизор с трубой из XX века. С утра я ударюсь об него головой, и буду рад, что дёшево отделался.
27. А вот задняя часть моих хором. Подушка, постель, а сбоку радио, часы, один наушник (чтоб радио, телевизор и будильник). Есть включатели для света и вентилятора (его решётка там слева).
Тут же розетка, и полочка для разной мелочи. Можно разложить часы, мобильник, очки... В моей прошлой капсуле было больше всяких включателей и рукояток. Смотрите - верх технологического прогресса 1980х годов:
28. Ни есть ни курить в капсуле не разрешают. Выходит, пить можно?..
29. Места тут, как видите не слишком много, но мне удалось сесть, не ударяясь головой об потолок. Может человеку повыше было бы трудней.
Пока я здесь можно залезть на местный вай фай, и проверить почту.
30. Но уже поздно, а завра ранний подъём. Короче, пора мне спать. В капсуле есть розетка, можно поставить на зарядку все девайсы. А вместо двери тут плотная шторка, которая опускается и загораживает вас от других любопытных гостей. Зато она пропускает воздух, позволяя вам не задохнуться за ночь в капсуле.
Назавтра весь этот процесс придётся вспять повторять: душ, зубы, переодевалка, локер, обмен шкафного ключа на обувной, выхватываю кеды, и спокойно можно идти гулять по Токио.
Отели-капсулы - недорогой, но и не слишком то комфортный способ переночевать в центре города. У нас такого нет.
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