Ночные рынки в Азии

Ночной рынок - отличное место провести вечером несколько часов, погулять, посмотреть на колоритных персонажей, и, заодно, неоднократно подкрепиться.
1. Очень сильно культура ночных рынков развита в Тайване. Во многих районах столицы, Тайбэя постоянно проводят такие своеобразные ярмарки. Некоторые из них даже возвели себе постоянные здания с вывесками. Люди съезжаются на такой ночной базар со всего города.
2. Однако более типичный рынок проходит прямо на улице. Днём здесь довольно загруженная проезжая часть, но к ночи все машины выгоняют, и их места занимают лотки и палатки торговцев.
3. Тайваньские рынки часто начинаются за несколько часов до заката, когда ещё светло.
4. Продавщицы раскладывают товар по полкам - так как днём ничего этого здесь нет, им каждый день приходится всё убирать, а потом выкладывать заново.
5. Улицы, где проходят такие рынки отгораживают, чтоб никто по ошибке не заехал.
6. Правда это не останавливает двухколёсных хозяев судьбы, которым принадлежат улицы Тайваньских городов.
7. Ночные рынки Тайваня не рассчитаны на туристов, которых тут мало. Всё что тут продаётся утилитарно, может понадобиться местным жителям. Вот например целый лоток различного рода проводов, переходников, и т.д.
8. Но коль скоро большинство из посетителей тут местные, надо предоставить им возможность приятно провести время, и порадовать свою спутницу. Ради этого в таких рынках всегда есть огромное количество игр наподобие тира. Как правило играющий должен полопать все шарики в группе, чтобы получить огромного плюшевого зверя в подарок. Многие играют в эту игру дротиками.
9. Некоторые берут для этих целей пистолет.
10. ...Да ладно бы только пистолет - другие вообще с автоматом приходят на похороны.
11. Не хочешь играть в тир? Как насчёт странных китайских шахмат. Или это домино?..
12. Тут принцип игры вообще непонятен. Какие-то шарики, фигурки...
13. Всё же главная цель ходить на такие рынки - встретиться с друзьями и съесть какой-нибудь недорогой уличной еды. Китайские спальные районы не очень ярко подсвечивают, и ночной рынок становится явной, людной зоной притяжения пешеходов. Плюс, еда тут очень стоящая.
14. Вот например мужик жарит огромные сосиски. Выглядит аппетитно, но я решил, что такую на ночь глядя не осилю.
15. Тем более, что рядом мой глаз засёк порции вкусного красного мяса!
16. Держатель лавки тут же при вас жарит его ручной горелкой, посыпает солью и перцем на заказ. Такая порция стоит пару долларов.
17. А рядом с сосисками и мясом продают морских гадов.
18. В Тайване они вообще считаются деликатесом.
19. Прямо посреди улицы хозяева лотков устанавливают столики, чтоб их клиентам было где посидеть, пока они едят.
20. Запивать еду тоже надо!
Говорят, хозяева окрестных магазинов не любят, когда Ночной Рынок начинается на ИХ улице. Ведь наутро в таких местах полно мусора, объедков и так далее. Но когда рынок набирает популярность, в район приходит всё больше и больше людей, которые добавляют популярности окрестным устоявшимся бизнесам. В итоге владельцам магазинов выгодней подстроиться под шумную ночную аудиторию, чем продолжать с ней бороться.
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21. Из прохладного весеннего Тайваня давайте перенесёмся в другую часть Азии - в Таиланд. Здесь на улицах Чангмая тоже проводится ночной базар.
Когда-то это было мероприятием, организуемым несколькими китайскими семьями, живущими тут в эмиграции. Со временем рынок разросся, и власти взяли его организацию на себя.
22. Одну из главных улиц по воскресеньям перегораживают, не пускают сюда машины с 4 до 11. Нельзя так же ходить с домашними животными, или спиртным. В эти вечерние часы тут огромное количество народу.
23. В отличии о Тайваня, большой процент посетителей таких рынков - фаранги, которые приходят сюда поглазеть на диковинки и сувениры.
24. А потому, различных сувениров и рисунков здесь побольше, чем в Тайване. Всё это продаётся как ручная работа, но так трудно понять, не приглядываясь.
25. Белые люди ходят в толпе высматривая себе новинки.
26. Тут можно купить кучу всего бесполезного. Вот например бумажные зонтики.
27. Или вот, фигурки-толстушки. Тут изображены все от Элвиса до Гитлера, а Мао составляет им компанию.
28. "Художников" тут тоже пруд-пруди. Хотя, сомнительно, что автор этих работ и продавец - одно и то же лицо.
29. Разумеется, белые - не единственные, кто посещают этот рынок. Тут и разных азиатов тоже полно.
30. Еды на Таиландском рынке ничуть не меньше чем у китайцев. Местные умельцы готовят различные традиционные лакомства.
31. Вот и верь после этого вывескам. Написано никаких собак, а кто-то превёл эту великолепную псину, теперь её фотографируют все, кому не лень.
32. Ночной рынок Чангмая пользуется огромной популярностью. Ближе к 10-11 вечера здесь практически не протолкнуться!
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33. Во вьетнамском Ханое тоже кстати есть свой ночной рынок (и не один).
В Сингапуре, Индонезии и Малайзии они тоже есть! Вот такую традицию подарили китайцы всей восточной Азии. Хотя не только ей - в Северной Америке такие рынки тоже теперь не в диковинку, особенно в городах, с крупными китайскими общинами. Например, в Ванкувере, который китайцы постепенно скупают, тоже проводит еженедельный ночной базар.
А что? По моему неплохой способ коротать вечера.