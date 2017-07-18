Ночные рынки в Азии

Китайские подарки для мёртвых Смотрите: на этой фотографии Кристина в Бангкоке демонстрирует картонные лифчики. На самом деле эти изделия предназначены для чьей-то бабушки или…

Нельзя просто так взять и попить китайского чая Может быть вы знаете, что Китай - родина чая. Говорят китайцы придумали заваривать и пить чай более четырёх с половиной тысяч лет назад! За это время…