Лаутербруннен: долина эльфов, Джеймса Бонда и парашютистов

Лаутербруннен - это место, где горы, леса, луга и водопады находятся поблизости от вымышленных шпионов и эльфов, и где отважные парашютисты прыгают с отвесных стен у подножья белоснежных горных пиков. Короче, давайте прогуляемся по этой уникальной долине, где я был в канун своего недавнего дня рождения.
1. Чтобы попасть в долину, нам нужно сперва приехать в небольшой городок Интерлакен, который назван так потому, что расположен между двух озёр (название можно перевести как "Межозёрье"). Железная дорога к городу идёт по берегу Тунского Озера, и за окном поезда постоянно мелькают приятные прибрежные деревушки с остроконечными церквями и красными крышами.
2. В Интерлакене можно не выходя со станции (Interlaken Ost) пересесть на узкоколейный поезд, который повезёт нас вверх, в Бернское Высокогорье, где и находится Лаутербруннен.
3. Помните я рассказывал вам о железной дороге, которая поднимается из Церматта, к виду на Маттерхорн? Пути, ведущие в Лаутербруннен тоже снабжены зубцами, чтоб состав не сползал, и не буксовал при большом наклоне.
4. Поезд идёт вдоль неширокой но стремительной горной реки, эффектно изгибаясь на поворотах. За 20 минут мы набираем около 230 метров высоты.
5. Мимо проносятся невозможно зелёные луга с крохотными хижинами.
6. И вот, мы приехали в Лаутербруннен. Название впервые упоминалось ещё в XIII веке, и значит или "чистый родник", или "множество источников". Тут находится небольшая туристическая Ж/Д станция, вокруг которой расположен небольшой городок - он тоже называется Лаутербрунненом.
7. Вышел с перрона в городок, и сразу можно начинать восхищаться окружающими прелестями. Вся жизнь здесь устроена вдоль одной дороги/улицы, которая продолжается за пределами города, и проходит по дну долины. По сторонам от неё стоят деревенского типа домики, а подальше высятся отвесные стены долины, с которых в нескольких местах стекают водопады.
8. Водопадов в долине много, порой кажется, что с обоих сторон каждые сто метров встречается очередной водопад. Их полноводность зависит от сезона. Когда в горах тает большое количество снега, эти потоки воды особо хорошо видны.
Дно долины покрыто лугами с яркой зелёной травой, а по краям Лаутербруннен обрамляют высокие стены - отвесные утёсы, достигающие 300 метров в высоту. И, в самом её конце, белеют вершины заснеженных гор, торчащие над меховым воротником облаков.
9. Считается, что Лаутербруннен послужил прототипом Ривенделла, долины эльфов, во всемирно известных книгах "Хоббит", и "Властелин Колец". Их автор, Джон Роналд Руэл Толкин, бывал в этих краях с друзьями, в далёком 1911 году, когда ему было всего 19 лет. Молодой Толкин явно запомнил чудесную долину в Швейцарии. Много лет спустя, когда он рисовал эскизы волшебных мест в своём Средиземье, долина, в которой обитали самые прекрасные эльфы выглядела подозрительно похожей на Лаутербруннен:
Это рисунок самого Толкина. Тут те же высокие стены, те же заснеженные горы вдали
10. Культурная значимость Лаутербруннена не под вопросом - это место не только числится в моём скромном Топ-10 списке, но и вписано в куда более престижный список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
11. Многие из живописных домиков деревенского типа, которыми застроен городок Лаутербруннен - отели для туристов. Разумеется, они недешёвые - это всё же Швейцария!
12. Но если вам
13. За пределами городка, главная улица превращается в живописную дорогу, которая идёт вдоль всей долины.
14. Иногда дорога проходит вдоль реки Белая Лютшина, стремительного горного потока, которого можно считать виновником всей этой красоты. Эта река есть и на рисунке Толкина.
15. За городом находится кладбище. На каждой могиле растут алые цветы.
16. Мы с Тоней прогулялись вдоль долины. Это где-то полтора часа неспешным шагом по приятной дороге, без особого подъёма. Вокруг нас дно долины заполняли луга с мягкой, ярко-зелёной травой. Иногда на них попадались симпатичные крохотные избушки. Судя по всему в таких никто не живёт - к ним даже тропинки протоптанной нет. Неужели они просто для красоты тут?!
17. А вот домик побольше. Здесь явно есть хозяева, которые уже с лета заготавливают себе огромное количества дров на зиму. В зимние месяцы долина Лаутербруннен покрыта снегом.
18. Тут у дороги пасутся коровы. Видно, некоторые жители долины до сих пор содержат фермерские хозяйства, и так зарабатывают на жизнь.
19. Возле одной избушки у дороги мы нашли торговый автомат. Что вы думаете он продаёт? Такого я не видел даже в Японии, где в автоматах продаётся абсолютно всё, что угодно!
20. Швейцарцы таким образом продают сыр! Представляете, как это круто! Подходишь к автомату, кидаешь денег, и берёшь себе хорошего швейцарского сыра, прямо с фермы в прекрасной горной долине! Что за бутылочки там в верхнем ряду, мы так и не поняли. Неужели это вино? Ну, а что ещё можно продавать к сыру?
21. Неподалёку есть специальная туристическая скамейка, для того, чтоб можно было посидеть и перекусить купленным.
22. Дорога по дну долины идёт одна, её активно используют абсолютно разные транспортные средства. Например, помимо пешеходов, как мы, тут можно встретить велосипедистов.
23. Даже автобус ходит из города в разные точки на протяжении долины. Разумеется, он по той же самой дороге и ходит.
24. Ну, и изредка, ещё частные машины проезжают. Здесь никто не гоняет на скорости, так что делить дорогу с автомобилями не страшно.
А вы разглядели маленькую красную штучку в этом кадре?
25. Нет? Давайте я более крупно покажу: это парашютист. Их в Лаутербруннене много. Люди приезжают с разных точек Земли, чтобы попрыгать здесь. Парашютисты вообще такой народ, им главное виды подавай, чтоб красивей было.
26. В основном они тут занимаются бейс-джампингом, прыжками со стационарных объектов. В данном случае, в качестве базы служит кромка одной из стен. Её вертикальный фасад очень подходит для прыжков с парашютом. Каждые пару минут оттуда доносится гул ветра, но падающего парашютиста нелегко засечь в падении. Потом, ближе к земле, происходит громкий хлопок - это открывается парашют.
27. Пёстрые купола парят по паре минут над долиной, прежде чем их хозяева решают приземлиться.
28. Я подошёл, и спросил у одного из них про прыжки. "Уже сегодня четвёртый раз прыгаю", сказал он.
"Сейчас вот, парашют соберу да проверю, а потом снова всё положу в рюкзак, пойду на автобус, оттуда на подъёмник, и уж потом надо по верху стены идти на нужную точку. В среднем, каждый прыжок - это около часа времени. Так что у меня были дни и по 8-9 прыжков. Но в этот раз я надеюсь побить свой рекорд!"
29. И действительно, парашют парня спокойно влезает в пузатый ранец за его спиной. Упаковался, можно и идти дальше за приключениями.
30. Пару раз мы видели над долиной яркие вертолёты, парящие над землёй, и приземляющиеся время от времени. Интересно, это правительственный или частный какой-то?..
31. Протопав до дальнего конца долины, мы пришли к подъёмнику. Он позволит нам добраться чуть ли не до самого верха, где стоит знаменитый крутящийся ресторан. Кстати подъёмники в Швейцарии дорогие, но у нас железнодорожный пропуск, позволяющий скидки на половину!
32. И вот, мы поднимаемся вверх над долиной. Посмотрите на эту красоту!
Тут надо кое-что объяснить. В Лаутербруннене подняться наверх можно с двух сторон. С обеих - высоченные горы по три-четыре километра в высоту. На их фоне, Лаутенбруннен со своими 800м над уровнем моря - глубокая канава. Из-за такого перепада, ущелье Лаутербруннен считается одной из глубочайших долин в Европе.
Так вот на востоке от долины находится Юнгфрау, высокий заснеженный пик выше 4км. К сожалению там я ещё не побывал. А вот на западе лежит Шилтхорн, гора пониже, ей всего нескольких метров не хватает до 3км. Но её главное преимущество в том, что с неё в ясную погоду хорошо видно величественные снега Юнгфрау. Именно поэтому мы с Тоней решили потратить пол дня на то, чтобы подняться на Шилтхорн. Тем более, что это любимое в мире место моего друга, Макатуна.
33. Оказывается, наверху стены долины застроены маленькими старомодными городками. Это Мюррен, расположенный на высоте больше полутора километров. Такие городки могут служить эталоном живописности!
34. Продолжаем подниматься. Вскоре и Мюррен остаётся далеко позади и внизу. Кстати подъёмник тут разбит на отрезки, и часто надо выходить из одного тут же садишься в другой, чтобы продолжить подъём.
35. Постепенно приближаются вершины гор, покрытые клочьями облаков.
36. Внизу, под люлькой подъёмника, видно, что кто-то открыл здесь на склоне ресторан, и теперь рекламирует его с помощью большой надписи на крыше. Вокруг необычной едальни пасётся небольшое стадо коров.
37. Продолжаем подъём. Здесь на одном кадре видны три слоя гор. И красный домик очень здорово сюда вписался.
38. На каждой пересадке подъёмника стоит вот такой термометр. Он объясняет тёплому туристу снизу, о том, как сильно он здесь будет мёрзнуть. Пока почти 20 градусов - более чем терпимо!
39. На одной из остановок есть аттракцион "дорожка над бездной". Тут даже есть небольшой кусок стекла, через которое можно посмотреть прямо вниз, под ноги. Эта штука напомнила мне "тропу смерти" в Китае. К сожалению мы не успели на ней прогуляться: отложили на потом, а по пути назад вниз, аттракцион был уже закрыт.
40. А мы тем временем поднимаемся прямо в облака. Видимость вокруг тут же падает.
41. В просвете между облаков видно крохотное озеро-лужа с ярко бирюзовой водой.
42. Поднимаемся выше облачного слоя. Вокруг открывается прекрасный вид на заснеженные пики соседних гор.
43. Это и есть вершина горы Шилтхорн, с её 2,970-метровой высотой. Тут, прямо на самом верху находится туристический ресторан, который называется Пиц Глория. Ресторан этот был построен в конце 1960х, а его открытие было субсидировано киношниками, работающими в тот момент над очередным фильмом из серии кино про Джеймса Бонда. Фильм, вышедший в 1969 году, назывался "На секретной Службе её Величества", и представлял ресторан на вершине горы, как логово главного злодея, Эрнста Страво Блофелда.
По сценарию, агент 007 должен был проникнуть сюда и уничтожить лабораторию, где Блофелд ставил опыты, которые позволили бы ему в Захвате Всего Мира™!
44. Не переживайте, он на то и Джеймс Бонд, что запросто справляется с такими задачами. Разумеется всё закончилось хорошо, и злодея победили. А на пике Шилтхорн теперь находится попсовая достопримечательность, которая отвлекает многих из туристов, попавших сюда.
45. Здесь всячески пытаются акцентировать тему Джеймса Бонда, и даже поставили трубку, через которую можно фотографировать друзей, как будто через дуло оружейного ствола.
46. Пиц Глория - типичный панорамный ресторан. В прошлом году я в таком уже бывал в Harbour Center Ванкувера. Здесь часть пола вращается по периметру, так что сев у одного определённого окна, гость будет постоянно двигаться по кругу.
47. За окном ресторана виднеется вершина Юнгфрау. Когда-нибудь я и до неё доберусь (на поезде, пожалуй).
48. На потолке ресторана стоят указатели на столицы мира. До Нью Йорка - больше шести тысяч километров. Мне всегда немного не по себе, когда я вижу такие указатели. Ведь это же так далеко!
49. Фирменное блюдо ресторана Пиц Глория - Гамбургер Бонда, с отпечатанным логотипом серии кино.
50. Здесь даже туалеты постарались выполнить в стиле Бонда. На мужском нарисован сам Джеймс, а на женском - очередная его девушка.
51. А вот так украшены отдельные кабинки в мужском туалете - силуэты намекают, что за дверьми настоящих мужчин ждут прекрасные подруги. Но там ничего кроме унитазов нет. Интересно, как эти двери в женском туалете выглядят...
52. Пора возвращаться вниз. В комнате ожидания гондолы, которая начнёт наш спуск висит телевизор и часы отсчёта, похожие на киношную заложенную взрывчатку. На экране показывают отрывок из фильма про Бонда, в котором тот уничтожает этот самый ресторан. Тут есть и погони, и перестрелки, и взрывы.
Кстати, роль Бонда в этом кино сыграл неизвестный до того актёр, Джорж Лэзенби, который работал в Лондоне фотомоделью. Его наняли потому, что любимец публики, Шон Коннери, после пяти фильмов о Бонде отказался снова играть эту роль. В итоге критикам фильм и Лэзенби не понравились, а Коннери вернулся через пару лет на ещё один фильм.
53. Спускаемся вниз. Ну чем вам не горное логово кинозлодея?!
54. Кстати, вместо того, чтоб идти назад пешком полтора часа, можно прогуляться минут двадцать по городку Мюррен, а потом на его другом конце сесть на трамвайчик.
55. Тут есть специальная грузовая телега, куда можно складывать чемоданы, чтоб не таскаться с ними в салоне.
56. Трамвайчик толкает её перед собой впереди.
57. А потом все пассажиры пересаживаются на канатную дорогу, которая спускается вниз к станции Лаутербруннен. Тут может быть тесновато.
58. Специальная машина поднимает телегу с багажом, и вставляет её под дно кабинки подъёмника. Таким образом все сумки доезжают до низу без проблем!
59. А мы спускаемся вниз, и с этим завершаем наше посещение прекрасной долины Лаутербруннен.
Мне немного жалко, что я не смог провести тут несколько дней. Не будьте как я, планируйте остаться в этом сказочном месте подольше, погулять по его тропам, и посетить несколько вершин в окрестностях. Кто знает, может вам и Элронд повстречается в этих лесах...