Системные проблемы нью-йоркского метро

За те 25 лет, что я здесь живу, город пережил новое возрождение. Сильно снизилась преступность, открылись новые парки и общественные зоны, появились современные крутые здания... И люди, которые покидали город в 1960х, 70х и 80х стали возвращаться. Метро отчистили от граффити, сделали его безопасным, и оно стало быстро набирать популярность. В результате чего, система оказалась перегружена.
За последние 25 лет ежедневное количество пассажиров системы увеличилось почти на 50%. При этом новые линии и станции строятся крайне медленно - кстати, в этом плане Москва далеко впереди Нью Йорка.
Из-за старых технологий, используемых для регулирования поездов, у наших метрошников нет возможности увеличить частоту составов, чтобы компенсировать возрастающее количества пассажиров. Из-за этого, каждый поезд метро в час-пик забивается по максимуму, в вагонах сильная толкучка. Это приводит к тому, что на каждой остановке составы вынуждены проводить дольше, чем рассчитывалось: бывают случаи, когда вместо запланированных 30 секунд, двери метро открыты более минуты. Из-за этого поезд начинает отставать от расписания, задерживаясь всё больше и больше на каждой остановке. Это тормозит и последующие поезда.
В итоге, за последние десять лет, процент составов метро, которые проходят весь маршрут вовремя, сильно упал на всех линиях системы:
Источник: New York Times
Процент задержек, которые вызваны толпами пассажиров резко вырос за последние несколько лет, и сейчас это является главной причиной сбоев, впереди технических проблем или работ над путями.
Источник: New York Times
Более того, так как старые технологии не позволяют "уплотнять" расписание, метрошники вынуждены пускать меньше составов чем запланировано. Так, недавняя проверка New York Times показала, что на "зелёной" линии Лексингтон Авеню, в пиковый час с 8:00 до 9:00 утра проходит в среднем 77 вместо 90 поездов! То есть почти на 20% меньше положенного!
Источник: New York Times
Разумеется, из-за этого толпы только растут, а задержки только усугубляются. Решить эту проблему не так легко - хоть система, контролирующая расстояние между поездами метро уже давно устарела, её модернизация обойдётся городу в миллиарды долларов, и займёт не одно десятилетие.
Источник: New York Times
Многие жители Нью Йорка считают, что проблемы нашего метро - вина мэра города. На самом же деле, система находится в ведении губернатора штата Нью Йорк, который всегда вынужден балансировать нужды города с запросами жителей северной части штата, где много природных красот и небольших городков. Так получилось, что на протяжении многих лет, губернаторы предпочитали строить шоссе для водителей на севере, нежели вливать деньги в систему метро, которая является жизненно важной для мегаполиса.
Вместо этого, метро получало лишь поверхностные, легко-выполняемые улучшения. Например в прошлом году на станциях провели интернет, а сейчас, с его помощью, устанавливают на некоторые линии табло, указывающие, когда придёт следующий поезд. Да, технологии метрополитена Нью Йорка скоро поравняются с европейскими системами 1990х!
Источник: New York Daily News
Пока не совсем понятно, что с этим всем делать. Месяц назад, после того, как состав метро сошёл с рельсов в северном Манхэттене, губернатор Куомо наконец обратил внимание на проблему, и заявил, что нет сил более терпеть все эти системные проблемы. Разумеется, свою ответственность за них он не признал, зато строго приказал администратору MTA разработать план выхода из кризиса.
Пока что вариантов немного. Как один из них, агентство предложило убрать из некоторых вагонов несколько сидений, чтобы позволить большему количеству пассажиров ехать стоя. Но это конечно ситуацию сильно не улучшит.
Ещё про наше метро:
- Старинные вагоны-музеи, на которых можно кататься
- Малоизвестный жест, импортированный из Японии
- Надписи на корявом русском