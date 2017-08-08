Системные проблемы нью-йоркского метро

Нью Йорк и его жители Накопились фотографии Нью Йорка, которые мне нравятся, но не особо укладываются в какие-то отдельные посты. Вот несколько из них. Здесь просто…

Нью Йорк хвастается винтажным метро Нью Йорк - город, который любит свою историю, и чтит свои древние традиции. Здешнее метро не исключение. Первые городские поезда начали ходить по…