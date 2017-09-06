На фестивале Burning Man сгорел живой человек

Во время главного сожжения в субботу, когда десятки тысяч участников Бёрнинг Мэна собрались посмотреть, как горит огромная деревянная фигура, в пламя бросился человек.
Про сжигание Мэна я подробно рассказывал в прошлом году: это громкое и яркое событие, с кучей салютов, фейерверков и прочей пиротехники. Каждый год организаторы фестиваля стараются чем-нибудь удивить огромную толпу зрителей, собравшихся распрощаться с Мэном.
В этом году дизайн Мэна был немного необычен - фигура находилась внутри павильона. Во все предыдущие годы на моей памяти, организаторы или ставили деревянного человека на крышу домика, или же вообще обходились без какой-либо конструкции. А тут, Мэна взяли и поместили внутрь гигантской "беседки". Это было круто, так как поднявшись на галерею, можно было поближе рассмотреть многометровую статую.
Признаюсь, я не очень люблю смотреть сгорание Мэна - вся эта пёстрая суета меня немного раздражает. Поэтому в этом году, я смотрел сожжение издалека - с Эспланады. Так я периодически делаю с 2012 года. Видно почти так же хорошо, только нет вокруг всяких надоедливых воплей.
Именно из-за этого я не узнал об истории самоубийства до следующего утра, когда к нам в лагерь вернулся усталый Макс.
Макс готовится дегустировать хорошее саке
Помните Макса? Этой весной я ездил с ним в Японию. Макс - пожарный, и приезжает на фестиваль волонтёром. На Бёрнинг Мэне много чего горит, и организаторам нужно много опытных пожарных, чтобы следить за безопасностью. Так вот, Макс в этом году приехал в пустыню на неделю раньше открытия, и даже участвовал в поднятии статуи Мэна (организаторы впервые за много лет решили отказаться от кранов, и делать это вручную, с помощью большого количества людей и верёвок).
И так вышло, что Макс должен был дежурить во время церемонии сожжения Мэна в прошлую субботу.
"Это случилось как раз, когда горел павильон," рассказал он. "Мне повезло, моя смена только-только закончилась, и меня на этом участке сменил другой. И вот как раз в этом месте, какой-то мужчина вбежал в огонь!"
Мужчину этого звали Аарон Джоэл Митчелл. Ему был 41 год. Уроженец штата Оклахома, он переехал жить в Швейцарию, где работал строителем. Митчелл был женат, и вернулся в США с целью увидеть солнечное затмение на фестивале Eclipse Gathering в Орегоне, а потом впервые посетить Burning Man.
После десяти вечера, когда скульптура Мэна во всю пылала ярким пламенем, он кинулся в огонь, обогнув два кольца оцепления: рейнджеров, которые сдерживали толпу по внешнему периметру, и пожарных, охраняющих территорию ближе к огню, как раз там, где минутами раньше дежурил Макс.
Обогнуть этих добровольцев в их тяжёлой пожарной экипировке оказалось делом несложным, и Аарон бросился в огонь, развернувшись в прыжке.
"Они старались вытащить его," рассказывал о своих коллегах Макс, "но как раз в это время вся конструкция начала обваливаться." Именно этого момента ждут обычно зрители фестиваля - чтобы всё упало - тогда вокруг огня раздаётся весёлое улюлюканье тысяч голосов.
"Его в итоге вытащили, и тут же отправили вертолётом в госпиталь. Пара человек из волонтёров-пожарных получили ожоги в процессе, но ничего слишком серьёзного. Я с ними только что завтрак ел," закончил Макс.
В госпитале Аарон Митчелл скончался от полученных ожогов.
Вот видео того момента, когда он вбегает в огонь, и того, как его оттуда вытаскивают (осторожно, если у вас слабые нервы, может не стоит его смотреть):
Обычно после того, как пожарные бригады считают это безопасным, они подают сигнал, и окружающие зрители бегут ближе к огню. В этот раз традицию отменили, как отменили и многие сожжения, запланированные на следующий день. В итоге в воскресенье был сожжён лишь Храм (подробнее о сжигании Храма я уже писал).
К моменту сожжения Храма, организаторы на скорую руку возвели вокруг него забор...
Вот как бывает.
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