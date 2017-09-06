На фестивале Burning Man сгорел живой человек

Исход из временного города Сегодня последний день Бёрнинг Мэна. Весь день мы собираем лагерь, что очень хлопотно, и крайне незрелищно. Так что я вам этим надоедать не буду. А…

Открытка из Пустыни: Последний привет Мэна Привет, ЖЖ! Я продолжаю быть в отпуске, и слать вам Открытки из Пустыни, с Бёрнинг Мэна. В каждой открытке пара фотографий фестиваля, который…